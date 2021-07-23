 Максимов оцінив результат матчу Ворскли у Лізі конференцій | Футбол | Champion.com.ua
Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі
Сьогодні 17:41 5066 4
Зозуля може перейти в Алькоркон
Сьогодні 17:55 296
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в Лондоні
Сьогодні 16:39 810
Санчо - гравець Манчестер Юнайтед
Сьогодні 15:11 470
Олександрія підпише екслідера Динамо
Сьогодні 13:13 1804
Бенфіка назвала умови трансферу Яремчука
Сьогодні 08:41 3445
Григорчук покинув Шахтар Солігорськ
Сьогодні 08:25 1654
Старту Української Прем’єр-ліги присвячується: Лист до братів-футболістів
Вчора 22:14 887 1
Красюк: Усик повністю готовий до бою з Джошуа
Вчора 21:56 1530
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Вчора 21:52 5463
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Три роки тому Усик став абсолютним чемпіоном світу
Три роки тому Усик став абсолютним чемпіоном світу Valeriy Ruchka
21.07.2021 11:38 431
Крах лисих аферистів та початок УПЛ - ТаТоТаке
Крах лисих аферистів та початок УПЛ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
21.07.2021 10:41 509
Дівчина дня. Наомі Осака взяла участь у відвертій фососесії для легендарного журналу
Дівчина дня. Наомі Осака взяла участь у відвертій фососесії для легендарного журналу Андрій Твердохліб
20.07.2021 20:51 2096 1
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України Андрій Твердохліб
20.07.2021 19:50 3477 1
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол Андрій Твердохліб
20.07.2021 18:28 4485
Прямі трансляції
Навколо спорту

Максимов оцінив результат матчу Ворскли у Лізі конференцій

Сьогодні 15:25 682 0
Юрій Максимов прокоментував матч проти КуПСа
Максимов оцінив результат матчу Ворскли у Лізі конференцій
#Ворскла, #Максимов

Джерело - vorskla.com.ua.

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов відреагував на нічию у поєдинку проти фінського КуПС (2:2) в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Про це розповів сам український спеціаліст.

Актуально: КуПС - Ворскла 2:2. Огляд матчу

"Гра була агресивною, напруженою. Прикро, що пропустили на останній хвилині і втратили перемогу. КуПС добре контролював м'яч, команда вміє грати у комбінаційний футбол.

Погодні умови однакові для всіх. Ми не грали на таких полях, тому може якийсь мінус в цьому був...", - відзначив Максимов.

Нагадаємо, Ворскла втратила перемогу над КуПСом у кваліфікації Ліги конференцій.

Коментарі ()