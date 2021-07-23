Максимов оцінив результат матчу Ворскли у Лізі конференцій

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов відреагував на нічию у поєдинку проти фінського КуПС (2:2) в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"Гра була агресивною, напруженою. Прикро, що пропустили на останній хвилині і втратили перемогу. КуПС добре контролював м'яч, команда вміє грати у комбінаційний футбол.

Погодні умови однакові для всіх. Ми не грали на таких полях, тому може якийсь мінус в цьому був...", - відзначив Максимов.