Олімпік новий сезон розпочне у Першій лізі

Олімпік, який минулого сезону посів 13-е місце в УПЛ, у новому сезоні буде грати у Першій лізі України.

Про це йдеться в заяві донецького клубу.

"Любі друзі, З радістю повідомляємо вам, що наш клуб продовжить своє існування. Одна з найкрасивіших емблем серед футбольних команд України вже красується на сайті Першої ліги.

Саме під егідою ПФЛ оновлена ​​донецька команда виступить в прийдешньому сезоні. Вже 25 липня (в неділю) олімпійці стартують виїзним матчем проти одного з головних фаворитів сезону — криворізького Кривбасу", - йдеться в заяві клубу.