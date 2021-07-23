 Олімпік новий сезон розпочне у Першій лізі | Футбол | Champion.com.ua
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Олімпік новий сезон розпочне у Першій лізі

Сьогодні 14:44 475 0
Олімпік буде грати у Першій лізі
Олімпік новий сезон розпочне у Першій лізі
#Олімпік

Джерело - olimpik.com.ua.

Олімпік, який минулого сезону посів 13-е місце в УПЛ, у новому сезоні буде грати у Першій лізі України.

Про це йдеться в заяві донецького клубу.

"Любі друзі, З радістю повідомляємо вам, що наш клуб продовжить своє існування. Одна з найкрасивіших емблем серед футбольних команд України вже красується на сайті Першої ліги.

Саме під егідою ПФЛ оновлена ​​донецька команда виступить в прийдешньому сезоні. Вже 25 липня (в неділю) олімпійці стартують виїзним матчем проти одного з головних фаворитів сезону — криворізького Кривбасу", - йдеться в заяві клубу.

Незабаром буде оголошено про новий тренерський штаб та футболістів клубу.

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