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Джошуа: Усик - чудовий претендент на титул в суперважкій вазі

Сьогодні 12:13 506 0
Ентоні Джошуа прокоментував бій проти Олександра Усика
Джошуа: Усик - чудовий претендент на титул в суперважкій вазі
#Усик, #Джошуа

Джерело - sport.ua.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF у важкій вазі Ентоні Джошуа налаштовується на важки бій проти Олександра Усика.

Про це розповів сам боксер.

"Ми з Усиком обидва перемогли на Олімпіаді в Лондоні. Я прийшов до цього за короткий проміжок часу. З моменту мого приходу до зали до поїздки на Олімпійські ігри і перемоги там пройшло 3,5 роки. В Усика була тривала любительська кар'єра, він також виграв золоту медаль.

У професіоналах ми пішли по однаковій траєкторії. Це свідчить про те, що енергійні люди завжди зустрічаються на вершині. Як кажуть, залишаються тільки кращі з кращих, тому ми і будемо битися на цьому феноменальному стадіоні.

Усик - чудовий претендент на титул в суперважкій вазі. Хоча він був чемпіоном світу в першому важкому дивізіоні, але Усик - чудовий претендент і в хевівейте. Я маю намір виконати хорошу роботу і залагодити свої справи, оскільки дивлюся в бік інших речей", - сказав Джошуа.

Бій Усика з Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на арені Тоттенгема. 

Нагадаємо, переможця бою Джошуа - Усик змусять битися з Джойсом.

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