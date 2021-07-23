Джошуа: Усик - чудовий претендент на титул в суперважкій вазі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF у важкій вазі Ентоні Джошуа налаштовується на важки бій проти Олександра Усика.

Про це розповів сам боксер.

"Ми з Усиком обидва перемогли на Олімпіаді в Лондоні. Я прийшов до цього за короткий проміжок часу. З моменту мого приходу до зали до поїздки на Олімпійські ігри і перемоги там пройшло 3,5 роки. В Усика була тривала любительська кар'єра, він також виграв золоту медаль.

У професіоналах ми пішли по однаковій траєкторії. Це свідчить про те, що енергійні люди завжди зустрічаються на вершині. Як кажуть, залишаються тільки кращі з кращих, тому ми і будемо битися на цьому феноменальному стадіоні.

Усик - чудовий претендент на титул в суперважкій вазі. Хоча він був чемпіоном світу в першому важкому дивізіоні, але Усик - чудовий претендент і в хевівейте. Я маю намір виконати хорошу роботу і залагодити свої справи, оскільки дивлюся в бік інших речей", - сказав Джошуа.