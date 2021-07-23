Інтернасьйонал з Тайсоном вилетів з Кубка Лібертадорес

Інтернасьйонал не зміг пробитися у чвертьфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

В 1/8 фіналу Кубка Лібертадорес бразильський Інтернасьйонал поступився Олімпії Асунсьйон з Парагваю.

Перший і другий поєдинки не виявили переможця, основний час обох зустрічей завершився нульовою нічиєю, тому доля матчу вирішилась у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими були гості з Парагваю.

Відзначимо, що на 28-й хвилині ексхавбека Шахтаря Тайсон забив гол, який після перегляду VAR скасували через офсайд.

Кубок Лібертадорес

1/8 фіналу, 23 липня

Інтернасьйонал – Олімпія Асунсьйон 0:0 (пен. – 4:5)

Раніше, Ахметов відреагував на відхід Тайсона.