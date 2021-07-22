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Прикарпаття підписало трьох нових футболістів

Вчора 23:26 274 0
Чергові літні трансфери івано-франківської команди
Прикарпаття підписало трьох нових футболістів
#Прикарпаття

Джерело - ФК Прикарпаття.

24-річний нападник Владислав Горбаченко, 26-річний захисник Олег Матушевський і 20-річний півзахисник Юрій Радульський стали гравцями Прикарпаття.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Усі футболісти взяли участь у другому навчально-тренувальному зборі, а цього тижня ці гравці уклали контракти з івано-франківським клубом.

Владислав Горбаченко у минулому сезоні захищав кольори ВПК-Агро (17 матчів. 4 голи). Олег Матушевський минулий сезон 2020/21 провів у складі команди Карпати Галич, з якою посів 5 місце у групі А Другої ліги (23 матчі, 1 гол).

Юрій Радульський яскраво проявивши себе на юнацькому рівні, потрапив до дорослого складу команди обласного чемпіонату та юніорів Прикарпаття. У складі цих колективів виборював бронзові та срібні нагороди дорослого чемпіонату Івано-Франківщини, а минулого року здобув і бронзу чемпіонату Першої ліги U-19.

Нагадаємо, Рух і Прикарпаття підписали меморандум про співпрацю.

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