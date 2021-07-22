Син президента Олександрії призначений генеральним директором клубу

Посада директора клубу як і раніше буде займати Кітаєв

Іван Кузьменко, син президента Олександрії Сергія Кузьменка, призначений генеральним директором клубу з Кіровоградської області.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На цій посаді Кузьменко-молодший буде відповідати за формування стратегії і вектора розвитку клубу, загальне керівництво, а також контролювати футбольну діяльність команди.

Відзначається, що директор Олександрії Дмитро Кітаєв і раніше буде забезпечувати функціонування клубу.

Раніше, Металіст віддав Цурікова в оренду Олександрії.