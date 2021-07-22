Син президента Олександрії призначений генеральним директором клубу

Джерело - fco.com.ua.
Іван Кузьменко, син президента Олександрії Сергія Кузьменка, призначений генеральним директором клубу з Кіровоградської області.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
На цій посаді Кузьменко-молодший буде відповідати за формування стратегії і вектора розвитку клубу, загальне керівництво, а також контролювати футбольну діяльність команди.
Відзначається, що директор Олександрії Дмитро Кітаєв і раніше буде забезпечувати функціонування клубу.
Раніше, Металіст віддав Цурікова в оренду Олександрії.