Буковина підписала захисника Логінова

Джерело - Чемпіон.
Чернівецька команда Буковина підсилилася досвідченим центральним захисником Олександром Логіновим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
29-річний центрбек є вихованцем дніпропетровського футболу.
Новачок жовто-чорних провів майже сотню матчів у Першій лізі. Зокрема виступав у таких командах: Зірка (Кропивницький), Сталь (Алчевськ), Кремінь (Кременчук), Верес (Рівне), Нафтовик-Укрнафта (Охтирка), Іслоч (Мінськ), Полісся (Житомир) та ВПК-Агро (Вишневе).
Останнім місцем працевлаштування гравця був ФК Кристал (Херсон).
Цікаво, що Логінов уже був на перегляді в чернівецькій команді у 2012 році, тоді гравець проходив збори разом з жовто-чорними в Криму.
Зазначимо також, що Олександр - рідний брат Сергія Логінова, гравця СК Дніпро-1.
Раніше, Буковина переграла Волинь у контрольному матчі.