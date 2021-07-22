 Буковина підписала захисника Логінова | Футбол | Champion.com.ua
Директор Арени Львів назвала свою заробітну плату
Сьогодні 09:55 10078 2
Красюк: Усик повністю готовий до бою з Джошуа
Сьогодні 21:56 48
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 21:52 4944
Ворскла втратила перемогу над КуПСом у кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 20:52 532 1
Аргентина сенсаційно програла Австралії. Результати матчів першого туру Олімпіади
Сьогодні 16:28 1314
Визначився 12-й клуб української Суперліги
Сьогодні 16:09 792
Ван Гал узгодив контракт зі збірною Нідерландів
Сьогодні 09:29 830
Челсі хоче повернути Азара
Сьогодні 08:25 553
Визначились перші суперниці українських тенісисток на Олімпіаді-2020
Сьогодні 08:13 1174
Динамо узгодило перехід Раміреса
Вчора 20:27 2478
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України Андрій Твердохліб
20.07.2021 19:50 3400 1
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол Андрій Твердохліб
20.07.2021 18:28 4344
Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі
Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі Андрій Твердохліб
20.07.2021 18:23 654
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова Андрій Твердохліб
20.07.2021 14:38 2181
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів Андрій Твердохліб
20.07.2021 11:23 2023
Прямі трансляції
Навколо спорту

Буковина підписала захисника Логінова

Сьогодні 19:11 222 0
Минулий сезон провів у ВПК-Агро та Кристалі
Буковина підписала захисника Логінова
#Логінов, #Буковина

Джерело - Чемпіон.

Чернівецька команда Буковина підсилилася досвідченим центральним захисником Олександром Логіновим. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний центрбек є вихованцем дніпропетровського футболу. 

Новачок жовто-чорних провів майже сотню матчів у Першій лізі. Зокрема виступав у таких командах: Зірка (Кропивницький), Сталь (Алчевськ), Кремінь (Кременчук), Верес (Рівне), Нафтовик-Укрнафта (Охтирка), Іслоч (Мінськ), Полісся (Житомир) та ВПК-Агро (Вишневе). 

Останнім місцем працевлаштування гравця був ФК Кристал (Херсон). 

Цікаво, що Логінов уже був на перегляді в чернівецькій команді у 2012 році, тоді гравець проходив збори разом з жовто-чорними в Криму. 

Зазначимо також, що Олександр - рідний брат Сергія Логінова, гравця СК Дніпро-1.

Раніше, Буковина переграла Волинь у контрольному матчі.

Коментарі ()