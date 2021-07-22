Буковина підписала захисника Логінова

Минулий сезон провів у ВПК-Агро та Кристалі

Джерело - Чемпіон.

Чернівецька команда Буковина підсилилася досвідченим центральним захисником Олександром Логіновим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний центрбек є вихованцем дніпропетровського футболу.

Новачок жовто-чорних провів майже сотню матчів у Першій лізі. Зокрема виступав у таких командах: Зірка (Кропивницький), Сталь (Алчевськ), Кремінь (Кременчук), Верес (Рівне), Нафтовик-Укрнафта (Охтирка), Іслоч (Мінськ), Полісся (Житомир) та ВПК-Агро (Вишневе).

Останнім місцем працевлаштування гравця був ФК Кристал (Херсон).

Цікаво, що Логінов уже був на перегляді в чернівецькій команді у 2012 році, тоді гравець проходив збори разом з жовто-чорними в Криму.

Зазначимо також, що Олександр - рідний брат Сергія Логінова, гравця СК Дніпро-1.

Раніше, Буковина переграла Волинь у контрольному матчі.