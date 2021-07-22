 Зінченко пропустить перші матчі Манчестер Сіті | Футбол | Champion.com.ua
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Зінченко пропустить перші матчі Манчестер Сіті

Сьогодні 11:12 732 0
Олександр Зінченко перебуває у відпустці
Зінченко пропустить перші матчі Манчестер Сіті
Фото - УАФ
#Зінченко

Джерело - zbirna.com.

Манчестер Сіті найпізніше з клубів АПЛ почав підготовку до нового сезону. При цьому головний тренер команди Пеп Гвардіола працював лише з 17 футболістами.

Про це повідомляє zbirna.com.

Гравці, які брали участь в Євро-2020 і Копа Америка, поки що у відпустках і приєднаються до команди тільки до кінця цього тижня. Серед них і півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

Таким чином, Зінченко і інші гравці, які ще у відпустці, пропустять перші два контрольні матчі Сіті - 27 липня проти Престона і 31 липня проти французького Труа.

Перший офіційний матч сезону Манчестер Сіті проведе 7 серпня: Суперкубок Англії проти Лестера.

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