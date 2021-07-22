Зінченко пропустить перші матчі Манчестер Сіті

Олександр Зінченко перебуває у відпустці

Манчестер Сіті найпізніше з клубів АПЛ почав підготовку до нового сезону. При цьому головний тренер команди Пеп Гвардіола працював лише з 17 футболістами.

Про це повідомляє zbirna.com.

Гравці, які брали участь в Євро-2020 і Копа Америка, поки що у відпустках і приєднаються до команди тільки до кінця цього тижня. Серед них і півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

Таким чином, Зінченко і інші гравці, які ще у відпустці, пропустять перші два контрольні матчі Сіті - 27 липня проти Престона і 31 липня проти французького Труа.

Перший офіційний матч сезону Манчестер Сіті проведе 7 серпня: Суперкубок Англії проти Лестера.