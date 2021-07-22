Голкіпер збірної Вельсу перейшов у Бернлі

Вейна Геннессі знайшов новий клуб

Бернлі оголосив про трансфер голкіпера Вейна Геннессі, який перебував в статусі вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

"Бордові" підписали з 34-річним гравцем збірної Вельсу контракт за схемою "2 +1".

Протягом останніх семи сезонів Геннессі грав за Крістал Пелас. Також він відомий за виступами за Вулвергемптон.

Геннессі зіграв 96 матчів за збірну Вельсу - це кращий показник серед воротарів і другий - серед всіх гравців.

Раніше, гравця Бернлі заарештували за водіння в нетверезому стані.