Захисник пропустить матч Ворскли у Лізі конференцій

Захисник збірної Естонії не допоможе Ворсклі в першій грі Лізі конференцій

Ворскла розпочне єврокубковий сезон 2021/22 матчем другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти фінського КуПСу.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

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Не допоможе Ворсклі в майбутньому поєдинку захисник збірної Естонії Йонас Тамм, у якого дискваліфікація в єврокубкових турнірах ще з минулого сезону, коли він був вилучений у матчі Десни з Вольфсбургом.

Усі інші гравці готові зіграти у матчі проти фінської команди.