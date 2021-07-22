Джерело - sport.ua.
Новим головним тренером збірної Нідерландів стане Луї ван Гал.
Про це повідомляє De Telegraaf.
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Королівський футбольний союз Нідерландів погодив контракт з 69-річним фахівцем.
Ван Гал, який вже двічі очолював збірну Нідерландів - в 2000-2001 і 2012-2014 роках, працюватиме в національній команді до кінця чемпіонату світу-2022.
У свій перший період Ван Гал не зміг вивести збірну Нідерландів на чемпіонат світу-2002, а в 2014 році довів команду до півфіналу Мундіалю.
Нагадаємо, Де Бур покинув збірну Нідерландів після провалу на Євро-2020.