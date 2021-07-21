Динамо може відпустити в оренду ще одного нападника

Нападник може перейти у Чорноморець

19-річний нападник Динамо Владислав Ванат може відправитися в оренду до Чорноморця.

Про це повідомляє dynamomania.com.

Днями стане відомо, чи приєднається юний форвард до тих 12-ти гравців, яких кияни вже віддали в оренду в одеський клуб.

Владислав Ванат брав участь у останніх двох навчально-тренувальних зборах, які Динамо нещодавно провело у Швейцарії. Молодий нападник також грав у товариських матчах. Особливо запам’ятався поєдинок із французьким Евіаном (кияни перемогли з рахунком 3:0), тоді юний форвард відзначився голом та асистом.

Нагадаємо, Динамо віддало в оренду Чорноморцю 12 гравців.