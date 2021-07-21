Відома перешкода, яка може завадити трансферу Тете у Мілан

Стала перешкода, яка може завадити трансферу Тете у Мілан

Атакувальний півзахисник Шахтаря Тете зацікавив Мілан, який поки що не виходив на "гірників" з конкретною пропозицією.

Про це повідомляє Pianeta Milan.

Повідомляється, що "россонері" вже кілька місяців активно стежать за Тете, і всі звіти скаутів по гравцю, що приходять в клуб, є суто позитивними.

Однак перешкодити потенційному переходу Тете в Мілан цього літа може та обставина, що "россонері" мають лише одну квоту на придбання гравця без паспорта країни ЄС.

Поки пріоритетним варіантом на ринку для Мілана є форвард Сантоса Кайо Жорже, контракт якого з "рибами" закінчується 31 грудня, і якого можна підписати за зниженою ціною.

До конкретики по Тете Мілан буде готовий перейти тільки в тому випадку, якщо угода по Кайо Жорже провалиться.