Баварія має намір придбати правого захисника Барселони

Джерело - Goal.com.
Баварія має намір підсилити позицію правого захисника.
Про це повідомляє Goal.com.
Мюнхенський клуб зробив запит в Барселону про оренду Сержі Роберто, Сержиньйо Деста або Емерсона.
Однак предметних переговорів між клубами поки не було.
Зараз Баварія веде переговори з представниками Роберто через посередників, а з агентами Деста і Емерсона клуб поки не спілкувався.
Барселона хоче продати Роберто, термін його контракту закінчується наступного літа. Якщо Сержі піде в оренду, то попередньо може підписати новий контракт з Барсою.
Також німецькому клубу цікаві правий захисник Сассуоло Мерт Мюльдюр і гравець ПСВ Дензел Дюмфріс.
Нагадаємо, Барселона готова продати Деста.