Баварія має намір придбати правого захисника Барселони

Мюнхенці хочуть підсилити позицію правого оборонця

Баварія має намір підсилити позицію правого захисника.

Про це повідомляє Goal.com.

Мюнхенський клуб зробив запит в Барселону про оренду Сержі Роберто, Сержиньйо Деста або Емерсона.

Однак предметних переговорів між клубами поки не було.

Зараз Баварія веде переговори з представниками Роберто через посередників, а з агентами Деста і Емерсона клуб поки не спілкувався.

Барселона хоче продати Роберто, термін його контракту закінчується наступного літа. Якщо Сержі піде в оренду, то попередньо може підписати новий контракт з Барсою.

Також німецькому клубу цікаві правий захисник Сассуоло Мерт Мюльдюр і гравець ПСВ Дензел Дюмфріс.

Нагадаємо, Барселона готова продати Деста.