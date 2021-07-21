Лаціо засудило банер ультрасу: Хюсай - черв'як, Лаціо - фашисти

Джерело - офіційний сайт Лаціо.
Фанати Лаціо висловили невдоволення поведінкою новачка клубу Ельсеїда Хюсая, вивісивши банер, адресований гравцеві:"Хюсай - черв'як, Лаціо - фашисти".
Римський клуб відреагував на цю ситуацію.
"Лаціо рішуче засуджує ганебний банер, адресований Ельсеїду Хюсаю. Це не перший подібний епізод. Ми ніколи не станемо підтримувати тих, хто заперечує спортивні цінності".
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"Нас не залякати тим, хто говорить жорстко і агресивно. Таким немає місця в нашому світі, натхненний здоровими спортивними цінностями підтримки і конкуренції, взаємної поваги і цивілізованого співіснування. Миру, спрямованого на подолання всіх бар'єрів соціального, культурного, економічного і расового характеру", - йдеться в заяві римського клубу.
Нагадаємо, клуби Серії А мають намір скоротити лігу до 18 команд.