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Навколо спорту

Лаціо засудило банер ультрасу: Хюсай - черв'як, Лаціо - фашисти

Сьогодні 12:12 240 0
Римський клуб відреагував на провокацію від фанатів
Лаціо засудило банер ультрасу: Хюсай - черв'як, Лаціо - фашисти
#Лаціо

Джерело - офіційний сайт Лаціо.

Фанати Лаціо висловили невдоволення поведінкою новачка клубу Ельсеїда Хюсая, вивісивши банер, адресований гравцеві:"Хюсай - черв'як, Лаціо - фашисти".

Римський клуб відреагував на цю ситуацію.

"Лаціо рішуче засуджує ганебний банер, адресований Ельсеїду Хюсаю. Це не перший подібний епізод. Ми ніколи не станемо підтримувати тих, хто заперечує спортивні цінності".

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"Нас не залякати тим, хто говорить жорстко і агресивно. Таким немає місця в нашому світі, натхненний здоровими спортивними цінностями підтримки і конкуренції, взаємної поваги і цивілізованого співіснування. Миру, спрямованого на подолання всіх бар'єрів соціального, культурного, економічного і расового характеру", - йдеться в заяві римського клубу.

Нагадаємо, клуби Серії А мають намір скоротити лігу до 18 команд.

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