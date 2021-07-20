Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув розгромну перемогу над Оболонью в рамках контрольного поєдинку.
Контрольний поєдинок
20 липня
Голи: 1:0 - 8 Педріньо, 2:0 - 19 Соломон, 3:0 - 37 Майкон, 4:0 - 39 Траоре, 5:0 - 47 Бондаренко
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Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув розгромну перемогу над Оболонью в рамках контрольного поєдинку.
Контрольний поєдинок
20 липня
Голи: 1:0 - 8 Педріньо, 2:0 - 19 Соломон, 3:0 - 37 Майкон, 4:0 - 39 Траоре, 5:0 - 47 Бондаренко