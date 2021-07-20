Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі є великим тренером.

Про це розповів новачок донецького клубу Марлон, який грав у Сассуоло саме під керівництвом італійського тренера.

"Звичайно, інтерес у хлопців завжди є. Я вже дуже добре знаю Роберто Де Дзербі. Хлопці питали, який він, який у нього настрій, який це наставник.

Актуально: Марлон оцінив суперника Шахтаря у кваліфікації Ліги чемпіонів

Я завжди говорив, що він – великий тренер, чудова, щира, правдива, добра людина. І це та людина, яка кожному потрібна в житті. Думаю, через певний час всі гравці це також зрозуміють і будуть ставитися до нього так само, як і я", – відзначив Марлон.