Джерело - shakhtar.com.
Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі є великим тренером.
Про це розповів новачок донецького клубу Марлон, який грав у Сассуоло саме під керівництвом італійського тренера.
"Звичайно, інтерес у хлопців завжди є. Я вже дуже добре знаю Роберто Де Дзербі. Хлопці питали, який він, який у нього настрій, який це наставник.
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Я завжди говорив, що він – великий тренер, чудова, щира, правдива, добра людина. І це та людина, яка кожному потрібна в житті. Думаю, через певний час всі гравці це також зрозуміють і будуть ставитися до нього так само, як і я", – відзначив Марлон.
Раніше, Шахтар дізнався суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів.