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Інгулець запропонував УАФ перерахувати клубні штрафи на допомогу Руху

Сьогодні 08:27 411 0
Олександр Поворознюк звернувся до президента УАФ
Інгулець запропонував УАФ перерахувати клубні штрафи на допомогу Руху
#Інгулець, #Рух

Джерело - inhulets.com.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк написав лист президенту УАФ Андрію Павелку щодо ситуації, що склалася з домашнім стадіоном ФК Рух.

Про це повідомляє пресслужба Інгульця.

"У зв'язку із заявою президента Руха Григорія Козловського про непередбачені обставини, які склалися зі стадіоном для проведення домашніх матчів клубу і неможливістю досягнення конструктивної домовленості з керівництвом стадіону Арена Львів, прошу вас розглянути можливість перерахування штрафу Інгульця за рішенням КДК в розмірі 150 000 гривень на рахунок Руха для досягнення конструктивних домовленостей", - йдеться в листі Поворознюка.

Відзначимо, що минулого літа Поворознюк був оштрафований на 100 000 гривень за некоректні висловлювання про ПФЛ, Рух, Агробізнес, Минай і Волинь. Ще на 50 тисяч клуб оштрафували за неготовність поля стадіону Зірка в Кропивницькому до гри з Шахтарем.

 Раніше, Рух оголосив про підписання угоди з Ареною Львів.

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