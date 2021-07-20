Інгулець запропонував УАФ перерахувати клубні штрафи на допомогу Руху

Олександр Поворознюк звернувся до президента УАФ

Президент Інгульця Олександр Поворознюк написав лист президенту УАФ Андрію Павелку щодо ситуації, що склалася з домашнім стадіоном ФК Рух.

Про це повідомляє пресслужба Інгульця.

"У зв'язку із заявою президента Руха Григорія Козловського про непередбачені обставини, які склалися зі стадіоном для проведення домашніх матчів клубу і неможливістю досягнення конструктивної домовленості з керівництвом стадіону Арена Львів, прошу вас розглянути можливість перерахування штрафу Інгульця за рішенням КДК в розмірі 150 000 гривень на рахунок Руха для досягнення конструктивних домовленостей", - йдеться в листі Поворознюка.

Відзначимо, що минулого літа Поворознюк був оштрафований на 100 000 гривень за некоректні висловлювання про ПФЛ, Рух, Агробізнес, Минай і Волинь. Ще на 50 тисяч клуб оштрафували за неготовність поля стадіону Зірка в Кропивницькому до гри з Шахтарем.

Раніше, Рух оголосив про підписання угоди з Ареною Львів.