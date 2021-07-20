 Спортивний директор ДАКа: Чекаємо візу для вильоту Раміреса в Україну | Футбол | Champion.com.ua
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Спортивний директор ДАКа: Чекаємо візу для вильоту Раміреса в Україну

Сьогодні 08:11 408 0
Ян ван Даель розповів про швидкий трансфер Еріка Раміреса в один з клубів України.

Джерело - tribuna.com.

Венесуельський нападник ДАКа Ерік Рамірес наступного тижня стане гравцем українського клубу.

Про це розповів спортивний директор ДАКа Ян ван Даель.

"Трансфер Раміреса в Рубін вже був узгоджений, але з незрозумілих для нас причин все зірвалося.

Ми ведемо переговори з ще одним клубом, але сказати про кого конкретно мова не можу. Пропозиція не така гарна, як у Рубіна, але однаково приваблива.

Операція буде закрита протягом цього тижня. Поки чекаємо отримання візи в Україну, після чого Рамірес зможе пройти медогляд", - сказав ван Даель.

За інформацією джерела, зацікавлений клуб - Динамо, яке збирається заплатити за трансфер 22-річного нападника 1,5 мільйона євро.

Нагадаємо, Динамо виграло конкуренцію за Раміреса у Гента.

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