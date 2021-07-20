Спортивний директор ДАКа: Чекаємо візу для вильоту Раміреса в Україну

Венесуельський нападник ДАКа Ерік Рамірес наступного тижня стане гравцем українського клубу.

Про це розповів спортивний директор ДАКа Ян ван Даель.

"Трансфер Раміреса в Рубін вже був узгоджений, але з незрозумілих для нас причин все зірвалося.

Ми ведемо переговори з ще одним клубом, але сказати про кого конкретно мова не можу. Пропозиція не така гарна, як у Рубіна, але однаково приваблива.

Операція буде закрита протягом цього тижня. Поки чекаємо отримання візи в Україну, після чого Рамірес зможе пройти медогляд", - сказав ван Даель.