Спортивний директор ДАКа: Чекаємо візу для вильоту Раміреса в Україну

Джерело - tribuna.com.
Венесуельський нападник ДАКа Ерік Рамірес наступного тижня стане гравцем українського клубу.
Про це розповів спортивний директор ДАКа Ян ван Даель.
"Трансфер Раміреса в Рубін вже був узгоджений, але з незрозумілих для нас причин все зірвалося.
Ми ведемо переговори з ще одним клубом, але сказати про кого конкретно мова не можу. Пропозиція не така гарна, як у Рубіна, але однаково приваблива.
Операція буде закрита протягом цього тижня. Поки чекаємо отримання візи в Україну, після чого Рамірес зможе пройти медогляд", - сказав ван Даель.
За інформацією джерела, зацікавлений клуб - Динамо, яке збирається заплатити за трансфер 22-річного нападника 1,5 мільйона євро.
Нагадаємо, Динамо виграло конкуренцію за Раміреса у Гента.