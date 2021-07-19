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ФК Львів представив нову емблему клубу

Вчора 21:30 507 0
Синій і золотий колір символізують національну приналежність як футбольної команди, так і жителів України
ФК Львів представив нову емблему клубу
#Львів

Джерело - офіційний сайт Львова.

ФК Львів презентував оновлену емблему клубу.

Про це повідомляється на офіційному сайті команди.

"Синій і золотий кольори ідентифікують національну приналежність як футбольної команди, так і громадян України. А ще це традиційні колір Львову. Червоний колір – колір команди свого міста, колір “містян”. Символ лева також пов’язуємо зі Львовом. А ще з рисами, які притаманні нашій команді на полі: хоробрість, наполегливість та витривалість", - йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, у ФК Львів масштабний спалах коронавірусу.

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