Виконавчий директор Руху: Пішли назустріч Арені Львів

Джерело - офіційний сайт Руху.
Рух підтвердив підписання договору з Ареною Львів про проведення матчів у сезоні 2021/22.
Виконавчий директор львівського клубу прокоментував цю подію.
"Дякувати Богу, здоровий глузд переміг, а амбіції окремих людей відійшли на другий план. Нам вдалось відстояти свою позицію, яка була твердою від самого початку. Пішли назустріч стадіону, щоб він мав змогу заробляти кошти, у свою чергу, пристали на ті умови, які задовольняли нас", - сказав функціонер.
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"Люди, які розуміються у футболі і люблять його, зробили для себе висновки і зрозуміли, на чиєму боці правда. Переміг футбол, і я вдячний усім, хто доклав зусиль до цієї перемоги", - заявив Пузанський