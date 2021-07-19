Колишній півзахисник Зорі Владлен Юрченко не повернеться в луганський клуб.

Про це заявив генеральний директор клубу Станіслав Оганов.

"Відсотка від перепродажу Денніса Бонавентуре не було. Є платіж солідарності, який становить мізерну суму від переходу футболіста з одного клубу в інший. Повернення Юрченка не планується, а заміну йому, думаю, побачите в найближчих матчах", - написав Оганов.