Джерело - офіційний сайт Зорі.
Колишній півзахисник Зорі Владлен Юрченко не повернеться в луганський клуб.
Про це заявив генеральний директор клубу Станіслав Оганов.
"Відсотка від перепродажу Денніса Бонавентуре не було. Є платіж солідарності, який становить мізерну суму від переходу футболіста з одного клубу в інший. Повернення Юрченка не планується, а заміну йому, думаю, побачите в найближчих матчах", - написав Оганов.
Нагадаємо, Зоря оголосила про підписання Снурніцина.
Також, Скрипнику запропонували продовжити контракт з Зорею.