 Повернення Юрченка в Зорю не планується, - генеральний директор Зорі | Футбол | Champion.com.ua
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Оганов: Повернення Юрченка в Зорю не планується

Сьогодні 18:54 254 0
Гравцем цікавиться турецький клуб
Оганов: Повернення Юрченка в Зорю не планується
#Юрченко, #Зоря

Джерело - офіційний сайт Зорі.

Колишній півзахисник Зорі Владлен Юрченко не повернеться в луганський клуб.

Про це заявив генеральний директор клубу Станіслав Оганов.

"Відсотка від перепродажу Денніса Бонавентуре не було. Є платіж солідарності, який становить мізерну суму від переходу футболіста з одного клубу в інший. Повернення Юрченка не планується, а заміну йому, думаю, побачите в найближчих матчах", - написав Оганов.

Нагадаємо, Зоря оголосила про підписання Снурніцина.

Також, Скрипнику запропонували продовжити контракт з Зорею.

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