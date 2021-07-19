Забарний: Після Євро з'явилося більше впевненості в собі

Головний тренер Динамо Мірча Луческу вказав своїм підопічним про індивідуальні помилки, яких вони припускалися у матчах Євро-2020.

Про це розповів захисник киян ілля Забарний.

"Тренер поспілкувався з деякими гравцями індивідуально щодо помилок - де можна було зіграти інакше. Дав нам відпочити, і тепер готуємося вже разом з усією командою. Можливо після Євро, з'явилося більше впевненості в собі. Крім того, участь у такому турнірі - це великий досвід. Гадаю, з кожним матчем я додаю", - сказав Забарний.