 Забарний: Після Євро з'явилося більше впевненості в собі | Футбол | Champion.com.ua
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Забарний: Після Євро з'явилося більше впевненості в собі

Сьогодні 17:14 277 0
Захисник вважає, що додає з кожним матчем
Забарний: Після Євро з'явилося більше впевненості в собі
#Луческу, #Динамо

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу вказав своїм підопічним про індивідуальні помилки, яких вони припускалися у матчах Євро-2020.

Про це розповів захисник киян ілля Забарний.

"Тренер поспілкувався з деякими гравцями індивідуально щодо помилок - де можна було зіграти інакше. Дав нам відпочити, і тепер готуємося вже разом з усією командою. Можливо після Євро, з'явилося більше впевненості в собі. Крім того, участь у такому турнірі - це великий досвід. Гадаю, з кожним матчем я додаю", - сказав Забарний.

Раніше Динамо змінило систему допуску уболівальників на домашні матчі.

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