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Вербич: Поки не набрав хорошу форму

Сьогодні 12:56 230 0
Беньямін Вербич прокоментував своє відновлення від травми
Вербич: Поки не набрав хорошу форму
#Вербич, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.

Вінгер Динамо Беньямін Вербич не набрав ще свою оптимальну форму після піврічної відсутності через травму задньої поверхні стегна.

Про це розповів сам український футболіст.

"Це був найважчий період у моїй кар'єрі. Але зараз я його вже пережив і повернувся до команди. Тренувався вже досить довго, але тренер чекав, щоб не ризикувати. Я зміг зіграти 45 хвилин проти Етуаля. Дуже радий, що повернувся на поле. Звичайно, це ще не я, поки не набрав хорошу форму. Але сподіваюся, що скоро досягну оптимальних кондицій.

Я намагаюся віддавати свій максимум на кожному тренуванні. Спочатку на зборах було важко, адже я переживав через свою травму. Але зараз можу сказати, що все добре, не відчуваю жодного дискомфорту. Тож працюватиму далі. Попереду ще пара товариських ігор, і потім починається чемпіонат. Сподіваюся, що вже скоро віднайду свою форму", - відзначив Вербич.

Раніше, Динамо обіграло Етуаль у контрольному матчі.

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