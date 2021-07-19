Вербич: Поки не набрав хорошу форму

Вінгер Динамо Беньямін Вербич не набрав ще свою оптимальну форму після піврічної відсутності через травму задньої поверхні стегна.

Про це розповів сам український футболіст.

"Це був найважчий період у моїй кар'єрі. Але зараз я його вже пережив і повернувся до команди. Тренувався вже досить довго, але тренер чекав, щоб не ризикувати. Я зміг зіграти 45 хвилин проти Етуаля. Дуже радий, що повернувся на поле. Звичайно, це ще не я, поки не набрав хорошу форму. Але сподіваюся, що скоро досягну оптимальних кондицій.

Я намагаюся віддавати свій максимум на кожному тренуванні. Спочатку на зборах було важко, адже я переживав через свою травму. Але зараз можу сказати, що все добре, не відчуваю жодного дискомфорту. Тож працюватиму далі. Попереду ще пара товариських ігор, і потім починається чемпіонат. Сподіваюся, що вже скоро віднайду свою форму", - відзначив Вербич.