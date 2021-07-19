Рамос: Для Мессі завжди знайдеться місце у моїй команді

Новачок Парі Сен-Жермен захисник Серхіо Рамос хоче пограти в одній команді з аргентинським нападником Ліонелем Мессі.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені подобається грати з найкращими футболістами, і Мессі - один з найкращих у світі. Я завжди говорив, що для нього завжди знайдеться місце в моїй команді.

Попри те що Неймар грав у Барселоні, а я - в Реалі, у нас склалися хороші відносини. Він надсилав мені повідомлення, спонукаючи перейти в ПСЖ. Я ціную таке ставлення", - розповів Рамос.