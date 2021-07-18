Джек Гріліш обдумує зміну клубу

Півзахисник Астон Вілли і збірної Англії Джек Гріліш сумнівається у переході в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє talkSPORT.

"Місцяни" пропонують за гравця 100 млн євро, але сам Гріліш поки не впевнений в необхідності цього трансферу.

Нинішній контракт гравця з клубом розрахований до 2025 року, але гравець навіть подумує про продовження угоди.

У минулому сезоні Гріліш провів 27 матчів, в яких відзначився 7 голами та 12 асистами.

Нагадаємо, Манчестер Сіті за 100 млн фунтів узгодив трансфер Гріліша.