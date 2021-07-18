 Кобін: Селезньов має довести, що ще має порох в порохівницях | Футбол | Champion.com.ua
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Кобін: Селезньов має довести, що ще має порох в порохівницях

Сьогодні 17:56 530 2
Василь Кобін прокоментував мотивацію Євгена Селезньова
Кобін: Селезньов має довести, що ще має порох в порохівницях
#Кобін, #Минай, #Селезньов

Джерело - zbirna.com.

Головний тренер Миная Василь Кобін оцінив потенційного новачка команди — 35-річного українського форварда Євгена Селезньова.

Про це розповів сам наставник закарпатського клубу.

"Можливості Селезньова я добре знаю, і буду тільки радий, якщо він доведе, що є порох в порохівницях.

Тим більше, що при вдалому збігу обставин Євген може стати найкращим бомбардиром в історії УПЛ. Втім, заради цієї мети він і повернувся в Україну", - відзначив Кобін.

Нагадаємо, Селезньов тренується з Минаєм.

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