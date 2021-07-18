Куман назвав головного претендента на Золотий м'яч

Головний тренер Барселони Рональд Куман оцінив шанси аргентинського нападника Ліонеля Мессі виграти Золотий м'яч.

Про це розповів сам нідерландський спеціаліст.

"Мессі дуже важливий для нас. Він капітан команди і зразок. Лео дійсно хотів виграти Кубок Америки. І оскільки він кращий гравець в світі, то звик перемагати.

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Лео - головний претендент на Золотий м'яч після такого чудового сезону. Вважаю його фаворитом в боротьбі за цю нагороду", - відзначив Куман.