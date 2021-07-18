Дівчина дня. Марина Бех-Романчук святкує свій День народження

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук сьогодні, 18 липня, святкує свій День народження!

Спортсменка не тільки успішна в секторі для стрибків, а ще й в соціальних мережах. У неї 356 тисяч підписників і дуже класні світлини.