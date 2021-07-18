Металіст може підписати колишнього захисника Інгульця

У минулому сезоні Писко грав за Агробізнес та Авангард

Захисник Михайло Писко проходить перегляд в харківському Металісті.

Про це повідомляє footboom.com.

28-річний футболіст взяв участь в товариському матчі харків’ян проти Тростянця, який завершився перемогою жовто-синіх з рахунком 6:0. Він відіграв перший тайм на позиції лівого захисника, після чого поступився місцем на полі Цурікову.

До цього вихованець львівського футболу виступав за молодіжку Шахтаря, Зорю, дубль Говерли, Маріуполь, Рух, Інгулець, а також білоруські Гомель і Белшина. У минулому сезоні Писко грав за Агробізнес та Авангард, провівши в цілому 19 матчів у Першій лізі.