Сенегалець Діалло знову прибув на перегляд в Динамо

Джерело - фК Динамо.
Сенегальський півзахисник Самба Діалло знову прибув на перегляд в Динамо.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
18-річний гравець зіграв за команду U-19 в контрольному поєдинку проти Десни (1:2).
Навесні Діалло вже був на перегляді в Динамо. Тоді біло-сині не уклали з півзахисником угоду через хворобу гравця і відклали питання про його можливе підписання до літа.
Діалло - вихованець однієї з сенегальських футбольних академій і футболіст юнацької збірної своєї країни, яку представляв на рівні команд U-20 і U-17.