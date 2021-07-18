Сенегалець Діалло знову прибув на перегляд в Динамо

18-річний хавбек вже був на перегляді в київському клубі в квітні

Джерело - фК Динамо.

Сенегальський півзахисник Самба Діалло знову прибув на перегляд в Динамо.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

18-річний гравець зіграв за команду U-19 в контрольному поєдинку проти Десни (1:2).

Навесні Діалло вже був на перегляді в Динамо. Тоді біло-сині не уклали з півзахисником угоду через хворобу гравця і відклали питання про його можливе підписання до літа.

Діалло - вихованець однієї з сенегальських футбольних академій і футболіст юнацької збірної своєї країни, яку представляв на рівні команд U-20 і U-17.