Капітан збірної Швеції завершив міжнародну кар'єру

Джерело - Чемпіон.
Капітан АІКа і збірної Швеції Себастьян Ларссон, який виступив з командою на Євро-2020, вирішив завершити міжнародну кар'єру.
Про це заявив сам футболіст.
"Не можу описати словами ту гордість, яку я відчував кожен раз, коли одягав футболку збірної Швеції", - зазначив Ларссон.
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36-річний Себастьян Ларссон виступав за збірну Швеції протягом 13 років і встиг взяти участь у чемпіонатах Європи 2008, 2012 2016, 2020 років, а також на чемпіонаті світу-2018.
Півзахисник зі 133 матчами займає третє місце за кількістю ігор за національну команду. На рахунку Ларссона 10 забитих м'ячів.
Нагадаємо, на Євро-2020 Швеція дійшла до 1/8 фіналу, де в компенсований час програла Україні (1:2).