Капітан збірної Швеції завершив міжнародну кар'єру

Ларссон сконцентрується на виступах на клубному рівні

Джерело - Чемпіон.

Капітан АІКа і збірної Швеції Себастьян Ларссон, який виступив з командою на Євро-2020, вирішив завершити міжнародну кар'єру.

Про це заявив сам футболіст.

"Не можу описати словами ту гордість, яку я відчував кожен раз, коли одягав футболку збірної Швеції", - зазначив Ларссон.

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36-річний Себастьян Ларссон виступав за збірну Швеції протягом 13 років і встиг взяти участь у чемпіонатах Європи 2008, 2012 2016, 2020 років, а також на чемпіонаті світу-2018.

Півзахисник зі 133 матчами займає третє місце за кількістю ігор за національну команду. На рахунку Ларссона 10 забитих м'ячів.

Нагадаємо, на Євро-2020 Швеція дійшла до 1/8 фіналу, де в компенсований час програла Україні (1:2).