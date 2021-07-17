Ікарді може повернутися до Серії А

Аргентинський форвард хоче реанімувати свою кар'єру

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді може змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Footmercato.

28-річний аргентинець планує перебратися до Ювентуса. Мауро Ікарді не влаштовує кількість ігрового часу в ПСЖ, він хоче реанімувати свою кар'єру в Турині.

Відзначається, що Мауро вже обговорив з новим наставником бьянконері Массіміліано Аллегрі потенційний трансфер. Фахівець сказав гравцеві, що хотів би бачити його у своїй команді.

Аргентинець перейшов до французького клубу у 2019 році з Інтера. У минулому сезоні чемпіонату Франції Мауро Ікарді провів 20 ігор, в яких забив сім м'ячів і віддав чотири гольові передачі.

Раніше, Роналду повідомив Ювентусу про своє майбутнє у клубі.