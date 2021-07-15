Вітао: Гравці Шахтаря вже розуміють ідею гри Де Дзербі

Футболістам Шахтаря важливо якомога швидше адаптуватися до стилю нового головного тренера Роберто Де Дзербі.

Про це заявив захисник "гірників" Вітао.

"Думаю, кілька вихідних були дуже важливими. В принципі вже звик до погоди. Все і так знають, що в Бразилії жарко. Звичайно, сонце більше виснажує. Звісно, гравці вже розуміють ідею гри Де Дзербі. Нам дуже подобається така гра", - заявив гравець.