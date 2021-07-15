 Вітао: Гравці Шахтаря вже розуміють ідею гри Де Дзербі | Футбол | Champion.com.ua
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Вітао: Гравці Шахтаря вже розуміють ідею гри Де Дзербі

Сьогодні 23:31 97 0
Футболістам подобається стиль італійського тренера, за словами бразильця
Вітао: Гравці Шахтаря вже розуміють ідею гри Де Дзербі
#Шахтар, #Де Дзербі, #Вітао

Джерело - Shakhtar News.

Футболістам Шахтаря важливо якомога швидше адаптуватися до стилю нового головного тренера Роберто Де Дзербі.

Про це заявив захисник "гірників" Вітао.

"Думаю, кілька вихідних були дуже важливими. В принципі вже звик до погоди. Все і так знають, що в Бразилії жарко. Звичайно, сонце більше виснажує. Звісно, гравці вже розуміють ідею гри Де Дзербі. Нам дуже подобається така гра", - заявив гравець.

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"Дуже багато роботи з м'ячем, це важливо. Це команда, яка хоче завжди перемагати. Дуже важливо якомога швидше адаптуватися і стати краще. Не дочекаємося, коли вже почнуться матчі", - сказав Вітао.

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