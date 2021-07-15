Вітао: Гравці Шахтаря вже розуміють ідею гри Де Дзербі

Джерело - Shakhtar News.
Футболістам Шахтаря важливо якомога швидше адаптуватися до стилю нового головного тренера Роберто Де Дзербі.
Про це заявив захисник "гірників" Вітао.
"Думаю, кілька вихідних були дуже важливими. В принципі вже звик до погоди. Все і так знають, що в Бразилії жарко. Звичайно, сонце більше виснажує. Звісно, гравці вже розуміють ідею гри Де Дзербі. Нам дуже подобається така гра", - заявив гравець.
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"Дуже багато роботи з м'ячем, це важливо. Це команда, яка хоче завжди перемагати. Дуже важливо якомога швидше адаптуватися і стати краще. Не дочекаємося, коли вже почнуться матчі", - сказав Вітао.
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