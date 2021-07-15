Ювентус розраховує на Роналду у наступному сезоні

Португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не повідомляв про своє бажання змінити прописку у це літнє трансферне вікно.

Про це заявив віцепрезидент клубу Павел Недвед.

"Ніхто з представників Роналду не повідомляв нам, що він хоче піти з Ювентуса. Ми очікуємо, що він буде грати за нас в наступному сезоні.

Ми очікуємо, що 25 липня він повернеться з відпустки", - зазначив Недвед.