 Матч Україна - Нідерланди претендує на звання найкращого на Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Україна - Нідерланди претендує на звання найкращого на Євро-2020

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Матч Україна - Нідерланди претендує на звання найкращого на Євро-2020
#Шик, #Євро-2020

Джерело - УЄФА.

Матч першого туру групового етапу Євро-2020 Україна - Нідерланди (2:3) потрапив у номінацію на звання найкращого поєдинку турніру.

Про це повідомляє УЄФА.

По ходу поєдинку збірна України відігралася з рахунку 0:2, але в кінці матчу пропустила третій гол від Дюмфріса.

Також в голосування потрапили матчі Португалія - Німеччина (2:4), Німеччина - Угорщина (2:2), Хорватія - Іспанія (3:5), Франція - Швейцарія (3:3, по пенальті - 4:5), Бельгія - Італія (1:2), Італія - Іспанія (1:1, по пенальті - 4:2).

Нагадаємо, гол Шика Шотландії з 45 метрів визнаний найкращим на Євро-2020.

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