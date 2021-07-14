Глава cудейского комітету УЄФА: Суддівство на Євро дуже успішне

Судді та їх помічники на Євро-2020 провели хорошу роботу на турнірі.

Про це заявив глава суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті

"Суддівство на Євро було дуже успішним. Ми бачили прекрасну роботу арбітрів та їх помічників, коректну підтримку від ВАР. Було проведено 51 матч, приводів для критики було мінімум. Також хочу підкреслити, що гравці, тренери поважали арбітрів і їх підхід до роботи, так що ми дуже задоволені рівнем суддівства і роботи ВАР під час турніру", - сказав Розетті.