 Глава cудейского комітету УЄФА: Суддівство на Євро дуже успішне | Футбол | Champion.com.ua
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі
Сьогодні 13:34 1498
Гол Шика Шотландії з 45 метрів визнаний найкращим на Євро-2020
Сьогодні 20:10 562
ФК Минай включено до складу УПЛ сезону 2021/22
Сьогодні 14:43 406
Ракицький: Мені подобається в Пітері, але я українець
Сьогодні 13:55 641
Маркевич: До гри збірної України є питання
Сьогодні 13:09 764
Костюк пропустить Олімпійські ігри
Сьогодні 11:23 872
Гірн назвав причину зриву бою Ф'юрі - Вайлдер
Сьогодні 10:24 991
Ракицький: Я люблю Україну і віддавав всі сили за цю футболку
Сьогодні 10:09 1101 1
Зубков та Харатін допомогли Ференцварошу вийти до 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1852
Бех-Романчук перемогла на етапі Діамантової ліги в Гейтсхеді
Вчора 23:29 683
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями із річницею весілля
Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями із річницею весілля Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:49 511 1
Гравці Динамо влаштували баттл на тренуванні
Гравці Динамо влаштували баттл на тренуванні Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:12 396
Матч українського тенісиста на турнірі в США перервав неочікуваний гість
Матч українського тенісиста на турнірі в США перервав неочікуваний гість Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:12 607
Футболісти збірної України зробили спільне фото з російським репером
Футболісти збірної України зробили спільне фото з російським репером Андрій Твердохліб
Вчора 23:18 3172 5
Дівчина дня. Юна пасія Георгія Судакова - Ліза Передня
Дівчина дня. Юна пасія Георгія Судакова - Ліза Передня Андрій Твердохліб
Вчора 19:51 2087
День в історії. Два роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон
День в історії. Два роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон Андрій Твердохліб
Вчора 19:31 292
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: показуємо як проголосувати
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: показуємо як проголосувати Андрій Твердохліб
Вчора 18:47 1744
Гравці збірної Італії в роздягальні змусили повзати легендарного футболіста
Гравці збірної Італії в роздягальні змусили повзати легендарного футболіста Андрій Твердохліб
Вчора 17:01 1067
Ломаченко насолоджується перемогою над Накатані у власному готельному комплексі
Ломаченко насолоджується перемогою над Накатані у власному готельному комплексі Андрій Твердохліб
Вчора 16:45 5831
Усик програв суперечку та кардинально змінив імідж
Усик програв суперечку та кардинально змінив імідж Андрій Твердохліб
Вчора 16:15 7996
Прямі трансляції
Навколо спорту

Глава cудейского комітету УЄФА: Суддівство на Євро дуже успішне

Сьогодні 19:42 112 0
Раніше Роберто Розетті прокоментував епізод з пенальті на Стерлінгу
Глава cудейского комітету УЄФА: Суддівство на Євро дуже успішне
#Євро-2020, #Розетті

Джерело - ТАСС.

Судді та їх помічники на Євро-2020 провели хорошу роботу на турнірі.

Про це заявив глава суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті

"Суддівство на Євро було дуже успішним. Ми бачили прекрасну роботу арбітрів та їх помічників, коректну підтримку від ВАР. Було проведено 51 матч, приводів для критики було мінімум. Також хочу підкреслити, що гравці, тренери поважали арбітрів і їх підхід до роботи, так що ми дуже задоволені рівнем суддівства і роботи ВАР під час турніру", - сказав Розетті.

Раніше Розетті заявив, що пенальті на Стерлінгу призначений правильно.

Коментарі ()