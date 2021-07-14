 Батько Магвайра постраждав в тисняві на фіналі Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі
Сьогодні 13:34 1498
Гол Шика Шотландії з 45 метрів визнаний найкращим на Євро-2020
Сьогодні 20:10 562
ФК Минай включено до складу УПЛ сезону 2021/22
Сьогодні 14:43 406
Ракицький: Мені подобається в Пітері, але я українець
Сьогодні 13:55 641
Маркевич: До гри збірної України є питання
Сьогодні 13:09 764
Костюк пропустить Олімпійські ігри
Сьогодні 11:23 872
Гірн назвав причину зриву бою Ф'юрі - Вайлдер
Сьогодні 10:24 991
Ракицький: Я люблю Україну і віддавав всі сили за цю футболку
Сьогодні 10:09 1101 1
Зубков та Харатін допомогли Ференцварошу вийти до 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1852
Бех-Романчук перемогла на етапі Діамантової ліги в Гейтсхеді
Вчора 23:29 683
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями із річницею весілля
Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями із річницею весілля Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:49 511 1
Гравці Динамо влаштували баттл на тренуванні
Гравці Динамо влаштували баттл на тренуванні Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:12 396
Матч українського тенісиста на турнірі в США перервав неочікуваний гість
Матч українського тенісиста на турнірі в США перервав неочікуваний гість Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:12 607
Футболісти збірної України зробили спільне фото з російським репером
Футболісти збірної України зробили спільне фото з російським репером Андрій Твердохліб
Вчора 23:18 3172 5
Дівчина дня. Юна пасія Георгія Судакова - Ліза Передня
Дівчина дня. Юна пасія Георгія Судакова - Ліза Передня Андрій Твердохліб
Вчора 19:51 2087
День в історії. Два роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон
День в історії. Два роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон Андрій Твердохліб
Вчора 19:31 292
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: показуємо як проголосувати
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: показуємо як проголосувати Андрій Твердохліб
Вчора 18:47 1744
Гравці збірної Італії в роздягальні змусили повзати легендарного футболіста
Гравці збірної Італії в роздягальні змусили повзати легендарного футболіста Андрій Твердохліб
Вчора 17:01 1067
Ломаченко насолоджується перемогою над Накатані у власному готельному комплексі
Ломаченко насолоджується перемогою над Накатані у власному готельному комплексі Андрій Твердохліб
Вчора 16:45 5831
Усик програв суперечку та кардинально змінив імідж
Усик програв суперечку та кардинально змінив імідж Андрій Твердохліб
Вчора 16:15 7996
Прямі трансляції
Навколо спорту

Батько Магвайра постраждав в тисняві на фіналі Євро через фанатів без квитків

Сьогодні 19:30 165 0
Натовп збив 56-річного чоловіка на підлогу, він отримав пошкодження ребер
Батько Магвайра постраждав в тисняві на фіналі Євро через фанатів без квитків
#Магвайр, #Збірна Англії

Джерело - The Sun.

Батько захисника збірної Англії Гаррі Магвайра постраждав у тисняві на Вемблі під час фіналу Євро-2020, викликаної проникненням на стадіон людей без квитків.

Про це Магвайр розповів порталу The Sun.

Натовп збив 56-річного чоловіка на підлогу, він отримав пошкодження ребер.

"Це був неприємний досвід, це його потрясло. Мій батько виявився в тисняві. Радий, що мої діти не пішли на гру. Батько розповів, що злякався, і я не хочу, щоб хтось відчував подібне на футбольному матчі", - заявив Магвайр.

  Актуально: В Англії за расизм в соцмережах на адресу гравців заборонять відвідувати матчі

"Я сподіваюся, що ми зможемо отримати з цього урок і переконатися, що це більше не повториться. Зараз у нього проблеми з диханням через ребра, але він не з тих, хто сильно переживає через це", - розповів гравець

Нагадаэмо, поліція в Англії затримала дитячого тренера, який ображав Рашфорда в твіттері.

Коментарі ()