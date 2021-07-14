Натовп збив 56-річного чоловіка на підлогу, він отримав пошкодження ребер

Джерело - The Sun.

Батько захисника збірної Англії Гаррі Магвайра постраждав у тисняві на Вемблі під час фіналу Євро-2020, викликаної проникненням на стадіон людей без квитків.

Про це Магвайр розповів порталу The Sun.

Натовп збив 56-річного чоловіка на підлогу, він отримав пошкодження ребер.

"Це був неприємний досвід, це його потрясло. Мій батько виявився в тисняві. Радий, що мої діти не пішли на гру. Батько розповів, що злякався, і я не хочу, щоб хтось відчував подібне на футбольному матчі", - заявив Магвайр.

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"Я сподіваюся, що ми зможемо отримати з цього урок і переконатися, що це більше не повториться. Зараз у нього проблеми з диханням через ребра, але він не з тих, хто сильно переживає через це", - розповів гравець

Нагадаэмо, поліція в Англії затримала дитячого тренера, який ображав Рашфорда в твіттері.