На проведення Євро-2020 Росія витратила найбільше

Поки немає точних даних, але за прогнозами міста-учасники Євро-2020 втратили близько 194 млн євро.
На першому місці за витратами на проведення турніру розташовується Санкт-Петербург з рекордними 39,3 млн євро - це в 4 рази більше, ніж витратив Лондон і Рим.
Список міст за витратами:
Санкт-Петербург - 39,3 млн євро;
Мюнхен - 15,6 млн євро;
Лондон - 11,6 млн євро;
Будапешт - 11,2 млн євро;
Рим - 10 млн євро;
Севілья - 5,45 млн євро;
Глазго - 4,3 млн євро;
Бухарест - 2,8 млн євро;
Копенгаген - 2,4 млн євро.