На проведення Євро-2020 Росія витратила найбільше

Поки немає точних даних, але за прогнозами міста-учасники Євро-2020 втратили близько 194 млн євро.

На першому місці за витратами на проведення турніру розташовується Санкт-Петербург з рекордними 39,3 млн євро - це в 4 рази більше, ніж витратив Лондон і Рим.

Список міст за витратами:

Санкт-Петербург - 39,3 млн євро;

Мюнхен - 15,6 млн євро;

Лондон - 11,6 млн євро;

Будапешт - 11,2 млн євро;

Рим - 10 млн євро;

Севілья - 5,45 млн євро;

Глазго - 4,3 млн євро;

Бухарест - 2,8 млн євро;

Копенгаген - 2,4 млн євро.