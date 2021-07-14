Нагельсманн озвучив цілі Баварії на майбутній сезон

Баварія повинна залишитися найуспішнішою командою Німеччини і у наступному футбольному сезоні.

Про це заявив новий головний тренер команди Юліан Нагельсманн.

"Ми постараємося виграти 10-й титул поспіль і домогтися максимального успіху в Лізі чемпіонів і Кубка Німеччини. Наша мета - виграти всі трофеї, які можна виграти", - сказав Нагельсманн.