Нагельсманн озвучив цілі Баварії на майбутній сезон

Джерело - Sport Bild.
Баварія повинна залишитися найуспішнішою командою Німеччини і у наступному футбольному сезоні.
Про це заявив новий головний тренер команди Юліан Нагельсманн.
"Ми постараємося виграти 10-й титул поспіль і домогтися максимального успіху в Лізі чемпіонів і Кубка Німеччини. Наша мета - виграти всі трофеї, які можна виграти", - сказав Нагельсманн.
Нагадаємо, 33-річний фахівець змінив на цій посаді Фліка, який очолить збірну Німеччини.
Раніше, Левандовский - найкращий гравець сезону в Баварії.