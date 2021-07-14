 Нагельсманн озвучив цілі Баварії на майбутній сезон | Футбол | Champion.com.ua
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Нагельсманн озвучив цілі Баварії на майбутній сезон

Сьогодні 15:11 228 0
Фахівець розповів про цілі клубу на сезон-2021/22
Нагельсманн озвучив цілі Баварії на майбутній сезон
Фото Getty Images
#Баварія

Джерело - Sport Bild.

Баварія повинна залишитися найуспішнішою командою Німеччини і у наступному футбольному сезоні.

Про це заявив новий головний тренер команди Юліан Нагельсманн.

"Ми постараємося виграти 10-й титул поспіль і домогтися максимального успіху в Лізі чемпіонів і Кубка Німеччини. Наша мета - виграти всі трофеї, які можна виграти", - сказав Нагельсманн.

Нагадаємо, 33-річний фахівець змінив на цій посаді Фліка, який очолить збірну Німеччини.

Раніше, Левандовский - найкращий гравець сезону в Баварії.

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