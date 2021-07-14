Український захисник - про своє майбутнє

Джерело - Чемпіонат.

Український захисник Зеніту Ярослав Ракицький сподівається на продовження контракту з російським клубом.

Про це заявив сам футболіст.

"Керівництво спочатку обіцяло мені продовження. Але конкретної розмови не було. Я не маленький хлопчик. Відіграю цей сезон і прийму рішення щодо свого майбутнього вже в кінці.

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Є команди, які хочуть мене бачити. Ніхто не знає, що буде далі. Переговорів немає. Можливо, про щось поговоримо тільки ближче до зими", - сказав Ракицький.

Нагадаємо, що Ракицький перейшов в Зеніт у 2019-му році. Його контракт з російським клубом закінчується влітку 2022 року.