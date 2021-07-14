Після завершення кар'єри захисник має намір повернутися на батьківщину

Джерело - Чемпіонат.

Український захисник Зеніту Ярослав Ракицький не планує жити в Санкт-Петербурзі після завершення кар'єри, а хоче повернутися в Україну.

Про це заявив сам футболіст.

"Залишитися в Пітері після кар'єри? Ні. Я українець, у мене все українське. Погода на моїй батьківщині вже точно приємніша, ніж у Пітері. У Києві вона більш стабільна.

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Буду грати до 35 років. Потім піду на тренерські курси. Хочу залишитися у футболі", - сказав Ракицький.

Нагадаємо, що Ракицький перейшов в Зеніт у 2019-му році. Його контракт з російським клубом закінчується влітку 2022 року.