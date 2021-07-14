Італія та Аргентина планують провести матч пам'яті Марадони

Зустріч прийме стадіон Наполі, перейменований в його честь

Збірні Італії і Аргентини ведуть переговори про проведення товариського матчу в пам'ять про легенду футболу Дієго Марадону.

Про це повідомляє Football Italia.

Зустріч повинна відбутися стадіоні в Неаполі, який після смерті Марадони перейменували на його честь. Сторони знаходиться на просунутій стадії переговорів.

Матч може стати своєрідним Міжконтинентальним кубка серед збірних. Нагадаємо, що Італія виграла чемпіонат Європи, а Аргентина стала переможцем Кубка Америки.

Нагадаємо, що Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року в результаті зупинки серця.