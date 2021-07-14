Рашфорда прооперують у зв'язку з травмою плеча

Джерело - Tribuna.com.
У форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда серйозне пошкодження.
Про це повідомляє The Telegraph.
Швидше за все, футболіст буде прооперований у зв'язку з травмою плеча.
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Він пройшов МРТ, виявлено погіршення в плечі з приводу травми, з якою Рашфорд грає з листопада.
Гравець стурбований тим, що з часом проблема не вирішилася, і має намір зробити операцію, проте до кінця місяця можливості здійснити її немає.
Відновлення займе 6 тижнів до повернення на індивідуальні тренування і ще 6 тижнів - до повернення до загальної групи.