Рашфорда прооперують у зв'язку з травмою плеча

Футболіст може вибути до жовтня

У форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда серйозне пошкодження.

Про це повідомляє The Telegraph.

Швидше за все, футболіст буде прооперований у зв'язку з травмою плеча.

Він пройшов МРТ, виявлено погіршення в плечі з приводу травми, з якою Рашфорд грає з листопада.

Гравець стурбований тим, що з часом проблема не вирішилася, і має намір зробити операцію, проте до кінця місяця можливості здійснити її немає.

Відновлення займе 6 тижнів до повернення на індивідуальні тренування і ще 6 тижнів - до повернення до загальної групи.