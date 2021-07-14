Джерело - sport-kr.com.ua.
Чернігівська Десна переглядає колишнього нападника Миколаєва Максима Прядуна.
Про це повідомляє Sportarena.
Максим Прядун народився в Кропивницькому. Футболом почав займатися в місцевій ДЮСШ. У Чемпіонаті ДЮФЛУ грав за місцевий Олімпік-СДЮШОР-2 і Маріуполь.
Раніше виступав у складі харківського клубу Металіст 1925, кропивницької Зірки, Маріуполя, Локомотиву (Вірменія).
Минулого сезону нападник провів 10 ігор за Миколаїв. Результативними діями не відзначився.
Раніше, Десна продовжила контракт з півзахисником Єгором Картушовим.