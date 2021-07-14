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Десна переглядає колишнього нападника Миколаєва

Сьогодні 09:55 126 0
Прядун може перейти до клубу УПЛ
Десна переглядає колишнього нападника Миколаєва
#Прядун, #Десна

Джерело - sport-kr.com.ua.

Чернігівська Десна переглядає колишнього нападника Миколаєва Максима Прядуна.

Про це повідомляє Sportarena.

Максим Прядун народився в Кропивницькому. Футболом почав займатися в місцевій ДЮСШ. У Чемпіонаті ДЮФЛУ грав за місцевий Олімпік-СДЮШОР-2 і Маріуполь.

Раніше виступав у складі харківського клубу Металіст 1925, кропивницької Зірки, Маріуполя, Локомотиву (Вірменія).

Минулого сезону нападник провів 10 ігор за Миколаїв. Результативними діями не відзначився.

Раніше, Десна продовжила контракт з півзахисником Єгором Картушовим.

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