Прядун може перейти до клубу УПЛ

Чернігівська Десна переглядає колишнього нападника Миколаєва Максима Прядуна.

Про це повідомляє Sportarena.

Максим Прядун народився в Кропивницькому. Футболом почав займатися в місцевій ДЮСШ. У Чемпіонаті ДЮФЛУ грав за місцевий Олімпік-СДЮШОР-2 і Маріуполь.

Раніше виступав у складі харківського клубу Металіст 1925, кропивницької Зірки, Маріуполя, Локомотиву (Вірменія).

Минулого сезону нападник провів 10 ігор за Миколаїв. Результативними діями не відзначився.

Раніше, Десна продовжила контракт з півзахисником Єгором Картушовим.