На Алеї зірок у Києві з'явиться зірка Михайличенка

Джерело - УАФ.
Колишній тренер і гравець Динамо Олексій Михайличенко отримає власну зірку на Алеї зірок у Києві.
Про це повідомляє УАФ.
Також будуть відкриті зірки паралімпійки пауерліфтерки Лідії Соловйової та хокеїста Олексія Житника.
У заході також візьмуть участь президент УАФ Андрій Павелко, президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич та президент Української асоціації спортивних журналістів Олександр Гливинський.
Нагадаємо, Терехов запропонував провести Суперкубок УЄФА-2025 у Харкові.