На Алеї зірок у Києві з'явиться зірка Михайличенка

Також будуть відкриті зірки паралімпійки пауерліфтерки Лідії Соловйової та хокеїста Олексія Житника

Джерело - УАФ.

Колишній тренер і гравець Динамо Олексій Михайличенко отримає власну зірку на Алеї зірок у Києві.

Про це повідомляє УАФ.

Також будуть відкриті зірки паралімпійки пауерліфтерки Лідії Соловйової та хокеїста Олексія Житника.

У заході також візьмуть участь президент УАФ Андрій Павелко, президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич та президент Української асоціації спортивних журналістів Олександр Гливинський.

Нагадаємо, Терехов запропонував провести Суперкубок УЄФА-2025 у Харкові.