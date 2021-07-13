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Навколо спорту

На Алеї зірок у Києві з'явиться зірка Михайличенка

Вчора 23:42 135 0
Також будуть відкриті зірки паралімпійки пауерліфтерки Лідії Соловйової та хокеїста Олексія Житника
На Алеї зірок у Києві з'явиться зірка Михайличенка
#Динамо, #Михайличенко

Джерело - УАФ.

Колишній тренер і гравець Динамо Олексій Михайличенко отримає власну зірку на Алеї зірок у Києві.

Про це повідомляє УАФ.

Також будуть відкриті зірки паралімпійки пауерліфтерки Лідії Соловйової та хокеїста Олексія Житника.

У заході також візьмуть участь президент УАФ Андрій Павелко, президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич та президент Української асоціації спортивних журналістів Олександр Гливинський.

Нагадаємо, Терехов запропонував провести Суперкубок УЄФА-2025 у Харкові.

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