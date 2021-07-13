Спортінг звинуватив Інтер в ухиленні від виплати 30 млн євро

Джерело - офіційний сайт Спортінга.
Інтер розірвав контракт з 28-річним португальським півзахисником Жоау Маріу.
Спортінг виступив із заявою щодо переходу півзахисника в Бенфіку.
Гравець провів минулий сезон на правах оренди в складі "біло-зелених", і Спортінг мав пріоритетне право викупу, у разі продажу Маріу іншому клубу
Інтер мав виплатити 30 млн євро. Однак "нерадзуррі" розірвали контракт з гравцем, і він перейшов в Бенфіку в якості вільного агента.
"Спортинг не буде публічно висвітлювати цю ситуацію, яка спрямована на те, щоб відвернути увагу від інших поточних справ, але буде захищати свої інтереси у відповідних органах, вважаючи, що сторони несуть відповідальність за завдану шкоду і невиконання взятих зобов'язань", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, Інтер презентував нову домашню форму.