 Спортінг звинуватив Інтер в ухиленні від виплати 30 млн євро | Футбол | Champion.com.ua
Англія, яку не шкода
Сьогодні 15:39 1998 2
Шериф Вернидуба вийшов у 2-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів
Сьогодні 22:29 76
КОНМЕБОЛ назвав символічну збірну Кубку Америки
Сьогодні 18:59 287
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: показуємо як проголосувати
Сьогодні 18:47 691
Гол Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів претендує на звання найкращого на Євро-2020
Сьогодні 17:13 1924
Миколенко та Забарний потрапили до символічної збірної молодих гравців Євро-2020
Сьогодні 15:50 1309
УЄФА назвав символічну збірну Євро-2020
Сьогодні 13:39 5819
ФІФА наклала трансферний бан на Минай
Сьогодні 12:54 2636
Італія та Аргентина можуть провести матч за Суперкубок світу
Сьогодні 12:09 1088
Верняєв отримав 4 роки дискваліфікації
Сьогодні 09:39 3066 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Юна пасія Георгія Судакова - Ліза Передня
Дівчина дня. Юна пасія Георгія Судакова - Ліза Передня Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:51 663
День в історії. Два роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон
День в історії. Два роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:31 165
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: показуємо як проголосувати
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: показуємо як проголосувати Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:47 687
Гравці збірної Італії в роздягальні змусили повзати легендарного футболіста
Гравці збірної Італії в роздягальні змусили повзати легендарного футболіста Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:01 791
Ломаченко насолоджується перемогою над Накатані у власному готельному комплексі
Ломаченко насолоджується перемогою над Накатані у власному готельному комплексі Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:45 2921
Прямі трансляції
Навколо спорту

Спортінг звинуватив Інтер в ухиленні від виплати 30 млн євро

Сьогодні 20:42 227 0
Міланський клуб повинен був заплатити їх, якщо Жоау Маріу переходить в інший португальський клуб
Спортінг звинуватив Інтер в ухиленні від виплати 30 млн євро
#Маріу, #Спортінг, #Інтер

Джерело - офіційний сайт Спортінга.

Інтер розірвав контракт з 28-річним португальським півзахисником Жоау Маріу. 

Спортінг виступив із заявою щодо переходу півзахисника в Бенфіку.

Гравець провів минулий сезон на правах оренди в складі "біло-зелених", і Спортінг мав пріоритетне право викупу, у разі продажу Маріу іншому клубу

Інтер мав виплатити 30 млн євро. Однак "нерадзуррі" розірвали контракт з гравцем, і він перейшов в Бенфіку в якості вільного агента.

"Спортинг не буде публічно висвітлювати цю ситуацію, яка спрямована на те, щоб відвернути увагу від інших поточних справ, але буде захищати свої інтереси у відповідних органах, вважаючи, що сторони несуть відповідальність за завдану шкоду і невиконання взятих зобов'язань", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Інтер презентував нову домашню форму.

Коментарі ()