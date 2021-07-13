Вербич та Де Пена повернулися до загальної групи Динамо

За індивідуальною програмою займаються Нещерет та Попов

Джерело - ФК Динамо.

Півзахисники Динамо Карлос де Пена і Беньямін Вербич повернулися до тренувань в загальній групі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Пошкодження де Пени в матчі з Серветтом виявилося несерйозним.

Вчора, 12 червня, за індивідуальною програмою займалися тільки захисник Денис Попов, який переніс операцію з видалення мигдалин, і воротар Руслан Нещерет, який відновлюється після операції на біцепсі.

Наступний спаринг на зборі в Швейцарії Динамо зіграє проти Cьона завтра, 14 липня. Початок - о 15.00.

Нагадаємо, Динамо проведе товариський матч проти Вільярреала.