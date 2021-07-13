 Маріуполь зіграє з турецьким Бурсаспором | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь зіграє з турецьким Бурсаспором

Сьогодні 13:56 186 0
Гра відбудеться в Стамбулі
Маріуполь зіграє з турецьким Бурсаспором
#Маріуполь

Джерело - ФК Маріуполь.

Свій заключний спаринг на турецькому зборі Маріуполь проведе 15-го липня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Суперником підопічних Остапа Маркевича стане турецький Бурсаспор. Гра відбудеться в Стамбулі. Початок о 18:00.

Бурсаспор - одна з шести команд, які вигравали чемпіонат Туреччини. Сталося це в 2010-му році. Наступного сезону зелені виграли бронзові медалі. Також в 2012-му і 2015-му роках Бурсаспор добирався до фіналу національного Кубка. Минулого сезону команда посіла 10-е місце в чемпіонаті Туреччини.

Раніше, Маріуполь знищив Полісся у контрольному матчі.

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