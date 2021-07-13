 Легендарний стадіон Метеор в Дніпрі збираються реконструювати | Футбол | Champion.com.ua
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Легендарний стадіон Метеор в Дніпрі збираються реконструювати

Сьогодні 14:25 146 0
Вже оголошено тендер на розробку проектної документації
Легендарний стадіон Метеор в Дніпрі збираються реконструювати
#Метеор, #Дніпро

Джерело - sport.ua.

Планується провести масштабну реконструкцію легендарного стадіону Метеор в місті Дніпро.

Про це заявив координатор Національної програми Велике Будiвництво Юрій Голик.

"Величезна кількість спортивно-розважальних комплексів по всій країні, кожен з яких знаходиться в різному ступені вбитості. Десь такі комплекси не працюють взагалі. Десь працюють, але, потрапляючи всередину них, відчуваєш себе в середині 80-х. На прикладі відомого всім Метеора в Дніпрі - як можна реконструювати подібні споруди.

Багатофункціональна арена, на якій можуть проводитися різні за форматом та змістом заходи. Хокей. Баскетбол. Волейбол. Кібер-спорт. Концерти і т.д. Перший процедурний крок на шляху повернення Метеора в Дніпрі в робочий стан вже зроблений. Оголошено тендер на розробку проектної документації. Упевнений, що в рамках Програми Президента Велике Будiвництво Метеор отримає друге, сучасне, життя. Всім скептикам нагадую, що на місці сучасного спортивного кластера Олімпійські Резерви в Дніпрі ще кілька років тому було болото", - зазначив Голик.

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